توزيع 5 أطنان سكر بسعر 27 جنيها ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع بسوهاج

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج بتوزيع 5 أطنان سكر اليوم الخميس بسعر 27 جنيها للكيلو عبر منافذ معرض تخفيض الأسعار، بالمدينة والقرى التابعة، ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية التي أطلقها مجلس الوزراء.

مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بسوهاج

قالت المهندسة هويدا الشافعي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج لـ«الوطن» إن السلع التموينية والمواد الغذائية المخفضة متوافرة بمنافذ المعرض كما تم متابعة أسعار السلع بالأسواق والمحلات والسلاسل التجارية المشاركة بالمبادرة.

وأضافت الشافعي تم تفقد معرض تخفيض الأسعار المقام بجوار المزلقان ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لخفض الأسعار ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

توزيع شنطة الاسرة بسعر 100 جنيه

كما تم توزيع مواد غذائية بأسعار مخفضة ضمن المبادرة بإسم شنطة الأسرة والتي تضم السكر والزيت والأرز والمكرونة بسعر 100 جنيه للكيلو.

ووجهت الشافعي بإحكام الرقابة على الأسواق وأماكن تداول السلع الغذائية، كما سيجري إقامة معارض بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بالتعاون مع الغرفة التجارية، والقطاع الخاص بالمحافظة.