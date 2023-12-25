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«الحرب تأكل إسرائيل».. وزارة مالية الاحتلال تكشف خسائر العدوان على غزة

كتب:

عمرو حسني
10:14 م | الإثنين 25 ديسمبر 2023
وزير مالية إسرائيل

وزير مالية إسرائيل

ذكرت وزارة المالية الإسرائيلية، أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ستؤدي إلى عجز مالي بنحو 3 أضعاف، وسط توقعات بأن يتواصل القتال حتى شهر فبراير المقبل، متابعة: «سنحتاج لزيادة الإنفاق الدفاعي بما لا يقل عن 8.3 مليار دولار العام المقبل».

وواصلت: «الحرب على غزة ستكلفنا على الأرجح ما لا يقل عن 14 مليار دولار العام المقبل»، بحسب وكالة بلومبرج الإخبارية.

دخول الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ80

وتدخل الحرب الإسرائيلية يومها الـ80 اليوم الـ 25 من ديسمبر الجاري، وسط ارتفاع أعداد شهداء الجانب الفلسطيني إلى أكثر من 20 ألف شخص وسقوط ما يقارب 490 جنديا إسرائيليا حتى الآن وسط دعوات دولية وإقليمية لوقف إطلاق النار.

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