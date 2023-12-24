رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية: نحتفل بميلاد المسيح ونصلي لأجل فلسطين

صلى الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، صلوات قداس عيد الميلاد المجيد اليوم، بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية في الزمالك.

وقال «فوزي» خلال عظة القداس، إنّ ميلاد المسيح يعملنا أنّ خطة الله للبشرية هي السلام، رغم الحروب وسفك الدماء، إذ جاء المسيح بوعد إلهي مرددًا الآية «المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة».

احتفالات أعياد الميلاد منقوصة

وأوضح رئيس الأساقفة، أن الأقباط يحتفلون بميلاد المسيح رغم ما يعيشه الأشقاء في فلسطين، من ألم في موضع ميلاده، مصليًا أن يترأف الله عليهم وأن ينهي الحروب والدماء.

وقال رئيس الأساقفة، إن المسيح ولد في مزود بسيط رغم النبؤات التي توقعت ميلاد ملكًا يأتي بجلال عظيم، فقد جاء المسيح كملك تتغير لأجله خطط البشر.

واستكمل: «حين تعرف خطة الله لحياتك ستشعر بالاستنارة، وبعظيم محبته للبشرية، لأن الله يصنع كل شيء في وقته، كما يخبرنا الكتاب المقدس فالله قريب منا في وقت الضيق».

وجدّد رئيس الأساقفة تهانيه للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة فوزه في الانتخابات، متمنيًا أن يديم الله على مصر الأمن والاستقرار: «نصلي للسودان ولكنيستها المتألمة أن يرحمهم الله من الحرب والضيقة ويعطيهم سلامًا»