مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث: نتنياهو يُعيق المفاوضات بشأن الحرب في غزة

قال الدكتور رمضان أبو جزر، مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث، إنّ رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يُعيق المفاوضات بشأن الحرب في غزة، حيث يمارس استراتيجية إسرائيلية بحتة بامتياز، وبتوافق مع مجلس الحرب الذي يقوده كما يقود الحكومة الأكثر تطرفا.

نتنياهو لن يسهِّل مهمة المفاوضين

وأضاف «أبو جزر»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامي همام مجاهد، أنّ نتنياهو لن يسهِّل مهمة المفاوضين حتى إنه يسعى إلى إفشال الدور الذي تقوم به مصر للوصول إلى وقف إطلاق النار.

مخطط نتنياهو

وتابع أن نتنياهو يسير وفق مخطط مرسوم منذ بداية الحرب، حيث رصد لنفسه استراتيجية حرب طويلة المدى يعمل على توسيع دائرتها إن استطاع مستفيدا من فائض القوة المتوفر لدولة الاحتلال والدعم الأمريكي اللامحدود عسكريا وسياسيا، بالإضافة إلى دعم غربي واضح طوال الأشهر الثلاثة الماضية.

وأوضح: «نتنياهو يرى أن وقف الحرب أو الوصول إلى هدنة ثانية أحد أهم رموز الفشل ويُعتبر نصرا للفلسطينيين ونهاية سياسية وعسكرية لدولة الاحتلال، وبالتالي، فإنه يؤمن بأن هذه الحرب يجب أن تنتهي بتفريغ قطاع غزة من سكانه».

وأكد أنه كان واضحا أن نتنياهو لن يكتفي بما يتحدث عنه بخصوص شن حرب في الشمال ثم في خان يونس ودير البلح، ولكن المخطط الأساسي هو دفع كل سكان قطاع غزة باتجاه الحدود المصرية، ومن ثم يمارس ضغطا شديدا عليهم بالأحزمة النارية ليجتاح الملايين الحدود، وهنا يخلق أزمة ترحيل ويبدأ المجتمع الدولي ليفاوض إسرائيل في آلية إعادة هؤلاء اللاجئين وليس وقف إطلاق النار أو حل الدولتين.