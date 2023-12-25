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«القاهرة الإخبارية»: 10 شهداء في استهداف منزل قرب مستشفى غزة الأوروبي

كتب:

مريم جاد
05:19 م | الإثنين 25 ديسمبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بوجود أنباء عن قصف إسرائيلي استهدف جنوب العاصمة السورية دمشق.

وأضافت «القاهرة الإخبارية» بدوي صفارات الإنذار في منطقة رأس الناقورة والبصة قرب لبنان، وإصابة 3 شهداء إثر قصف لطائرة استطلاع إسرائيلية في محيط المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة.

وتابعت، أن جيش الاحتلال يستهدف مربعا سكنيا مكتظ بالسكان شرق مقبرة النصيرات وسط قطاع غزة، وسقوط 10 شهداء في استهداف منزل قرب مستشفى غزة الأوروبي شرقي خان يونس، وقيام مسيرة باستهداف قوات التحالف الدولي بمطار أربيل وفصائل عراقية تعلن تبنيها استهداف قاعدة عسكرية بأربيل.

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بقلم مريم جاد