انعقاد جلسات محاكمة نتنياهو 4 مرات أسبوعيا بداية من فبراير المقبل

أعلنت المحكمة الإسرائيلية، اليوم، أن جلسات الاستماع في محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة الفساد تعقد 4 مرات في الأسبوع ابتداء من فبراير المقبل، مقارنة بالجلستين الحاليتين، بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

ومن المتوقع أن ينتهي الادعاء في القضية 4000، التي يتم الاستماع إليها حاليًا في المحكمة، من تقديم مرافعته بحلول يناير المقبل، وتشمل القضية مزاعم بأن نتنياهو سلم شركة بيزك العملاقة للاتصالات المملوكة لشاؤول إلوفيتش مزايا تنظيمية مقابل السماح له بالتدخل التحريري في موقع «واللا» الإخباري، المملوك أيضًا لإلوفيتش. ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في القضية.

تهم بالاحتيال وخيانة الأمانة

وتشرع المحكمة بعد ذلك في الاستماع إلى الشهادة في القضية 1000، التي تتعلق بالهدايا التي يبدو أن رئيس الوزراء تلقاها بشكل غير لائق من متبرعين مليارديرين، والقضية 2000، التي تفاوض فيها على ما يبدو للحصول على تغطية إعلامية إيجابية في صحيفة يديعوت أحرونوت مقابل تقليص منافسيها، وفي كلتا الحالتين، نتنياهو متهم بالاحتيال وخيانة الأمانة.

تغيير أوقات الجلسات بسبب طوفان الأقصى

وإلى أن تم تعليق أنشطة المحكمة بسبب وقوع طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، كانت تُعقد ثلاث جلسات أسبوعيا، ولكن عندما جرى استئناف المحاكمة في أوائل ديسمبر، وافقت المحكمة على طلب الدفاع بعقد الجلسات مرتين فقط في الأسبوع.

ونفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات وادعى أن التهم ملفقة في حملة مطاردة قادتها الشرطة والنيابة العامة، ورفض التنحي عندما تم تقديم لوائح الاتهام، بحجة أنه قادر على المثول للمحاكمة بينما يقود البلاد أيضًا، وواجهت المحاكمة انتقادات بسبب بطء وتيرة الإجراءات.

صعوبة إثبات التهمة على نتنياهو

وفي ظل الوضع الراهن من غير المرجح أن تنتهي المحاكمة قبل 2028-2029، وفي أواخر يونيو، أفادت تقارير أن القضاة اعتبروا أن تهمة الرشوة الموجهة ضد رئيس الوزراء يصعب إثباتها، وأنهم اتفقوا مع المدعين العامين وفريق الدفاع عن نتنياهو لمناقشة إمكانية التوصل إلى صفقة إقرار بالذنب.