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أستاذ دراسات إسرائيلية: الانتقام شعار حكومة نتنياهو منذ «طوفان الأقصى»

كتب:

مريم جاد
02:38 م | الجمعة 22 ديسمبر 2023
أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس

أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس

قال الدكتور محمد عبود أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، إن الصوت الغالب على المجتمع الإسرائيلي هو الانتقام منذ عملية طوفان الأقصى باعتبارها عملية نوعية هزت المجتمع الإسرائيلي.

رفض إعطاء الفلسطينيين حقوقهم

وأضاف «عبود»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد عبده وجومانا ماهر، مقدم برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «نجد إعلاميين ووزراء في حكومة نتنياهو يدعون لدعوات إجرامية من هذا النوع للتحريض على الفلسطينيين باعتبار أن هذه الأمور تزيدهم شعبية على المستوى السياسي أو الإعلامي، المجتمع اتجه ناحية التطرف الشديد ورفض إعطاء الفلسطينيين حقهم وتقرير مصيرهم فبعد 7 أكتوبر حدث تغير كبير».

وتابع: «الإجماع في إسرائيل قرر أن المقاومة الفلسطينية هي المسؤولة عن عملية السابع من أكتوبر ويحمل أهل غزة المسؤولية باعتبارهم الحاضنة الشعبية للفصائل والمقاومة لذلك قتل أكبر عدد من الفلسطينيين فهو الوسيلة الوحيدة للضغط على الفصائل المسلحة للإفراج عن المحتجزين».

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بقلم مريم جاد