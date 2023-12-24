مناشدة مفتوحة من سارة نتنياهو لبابا الفاتيكان تكشف فشل جيش الاحتلال في غزة

مع دخول عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ79، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن رسالة مفتوحة من سارة نتيناهو، زوجة رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إلى بابا الفاتيكان، فرانسيس الثاني، تطلب منه التدخل شخصياً لحل أزمة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، وهي الرسالة التي تكشف فشل جيش الاحتلال الإسرائيلي في استعادة نحو 129 محتجزاً إسرائيلياً لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، رغم استخدام كافة الأسلحة، في العدوان الغاشم، الذي أسفر عن سقوط أكثر من 20 ألف شهيد من الجانب الفلسطيني، بينهم آلاف النساء والأطفال.

نص رسالة سارة نتنياهو لبابا الفاتيكان

ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، رسالة سارة نتنياهو، التي دعت فيها البابا فرانسيس إلى ممارسة نفوذه على الفصائل الفلسطينية، وحثها على إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة، وبعثت الرسالة أمس السبت، عقب مناشدة 33 قائدة نسائية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك السيدة الأمريكية الأولى، جيل بايدن، في الأسابيع الماضية.

وقالت للبابا إنها لا تكتب كزوجة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فحسب، بل كأم وامرأة، وأدعت في رسالتها للبابا بأن الفصائل مارست تشويه للرجال والنساء والأطفال، بجانب احتجاز أكثر من 240 شخص.

اعترافات المحتجزين تفند مزاعم زوجة نتنياهو

وكتبت: «بعد ثمانية وسبعين يوماً من الفظائع، لا تزال الفصائل تحتجز 129 رجلاً وامرأة وطفلاً كرهائن»، وأضافت: «العديد منهم جرحى ومرضى، إنهم يعانون من الجوع، وبعضهم محرومون من الأدوية الأساسية التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة»، على الرغم من اعتراف المحتجزين الإسرائيليين الذين تم الإفراج عنهم أنه تم معاملتهم أفضل معاملة.

وقالت زوجة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي في رسالتها إلى بابا الفاتيكان: «قداستكم، أطلب تدخلكم الشخصي في هذا الأمر، يرجى استخدام نفوذكم للمطالبة بالإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين دون تأخير».