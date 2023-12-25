دولة الاحتلال الإسرائيلي تواجه صعوبات في استيراد المكونات من الصين بسبب غزة

كشفت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية أن مصانع التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل، تواجه صعوبة في استيراد مكونات من الصين في ظل عقوبات مفروضة على إسرائيل بسبب حربها على قطاع غزة التي بدأت 7 أكتوبر.

صعوبات مستمرة

وذكرت الصحيفة، أن المستوردين الإسرائيليين يواجهون صعوبة أثناء تصدير الشحنات الصينية إلى إسرائيل، حيث يمكن استخدام الشحنات لأغراض عسكرية، في الوقت نفسه علق مصدر حكومي على الأمر لافتا إلى أن تأخير الشحنات له علاقة بالحرب على قطاع غزة.

وتعلق الصين الشحنات عن طريق الإشارة إلى أن هناك كتابة لنموذج التعبئة لاستيراد البضائع بشكل خاطئ، فيما اشتكت شركات التكنولوجيا الإسرائيلية من ما وصفته بالتعنت الصيني على الرغم من عدم وجود تعديل في اللوائح الصينية.

تأييد صيني لفلسطين

وتؤيد الصين إقامة دولتين، وضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعلقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تأخير الشحنات الصينية بأنه شكل من أشكال فرض العقوبات بشكل غير مباشر، كما تم إدخال طرف ثالث أثناء الاستيراد وهو ما رفع سعر المنتج وأخر تسليم البضائع والشحنات.

دخول الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ 80

وتدخل الحرب الإسرائيلية يومها الـ 80 اليوم الـ 25 من ديسمبر الجاري، وسط ارتفاع أعداد شهداء الجانب الفلسطيني إلى أكثر من 20 ألف شخص، وسط سقوط ما يقارب 490 قتيلا في صفوف جنود الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن، وسط دعوات دولية وإقليمية لوقف إطلاق النار.