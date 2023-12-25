مدير مركز الأهرام للدراسات: إسرائيل لم تحقق أي هدف عسكري بغزة ونتنياهو في مأزق

قال محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات، إن إسرائيل مصممة على المضي قدما في استخدام العنف والقوة العسكرية بشكل مفرط، وبشكل يخالف القانون الدولي رغم التحذيرات الدولية وحتى الأمريكية.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن سبب هذا العنف المفرط أن جيش الاحتلال لم يكن لديه أهدافا محددة لدى دخوله غزة، والسبب الثاني هو المأزق السياسي لنتنياهو، فانتهاء الحرب يعني بداية حساب نتنياهو.

وأوضح مدير مركز الأهرام للدراسات، أن الرأي العام بدأ يدرك أن استخدام العنف في غزة راجع لرغبة نتنياهو في إطالة أمد الحرب، وبدأت تظهر بوادر خلاف بين المكون السياسي والمكون العسكري في الحكومة الإسرائيلية، وظهرت الانتقادات المتبادلة على مواقع التواصل.

ولفت، إلى أن مصر حذرت منذ اليوم الأول للأزمة من احتمالات اتساع رقعة الصراع، حيث يدفع طول أمد الصراع الكثير من الأطراف لإعادة التفكير في الأزمة، على سبيل المثال انهارت قواعد الاشتباك على الحدود اللبنانية، وتدخلت فصائل العراق واليمن، وهذه أطراف دون الدولة، وبالتالي لها حسابات مختلفة لا يمكن توقعها.