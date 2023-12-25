القناة 12 الإسرائيلية: إقالة قائد الكتيبة 51 من لواء جولاني بسبب «الشجاعية»

كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن إقالة قائد الكتيبة 51 من لواء جولاني بعد تعريضه الجنود للخطر في الشجاعية في قطاع غزة.

ويأتي خبر إقالة قائد كتيبة 51 من جولاني في ظل تنفيذ الفصائل الفلسطينية عمليات نوعية شمال وشرق قطاع غزة تسببت في خسائر لجيش الاحتلال الإسرائيلي حيث قتلت 48 جنديا خلال 4 أيام فقط وهو ما سبب ذعرا بين جنوده.

استهداف الفصائل للجنود الإسرائيليين

فيما قالت الفصائل الفلسطينية، إنه تم استهداف جرافة إسرائيلية من نوع D9 بقذيفة «تاندوم» شمال مدينة خان يونس، بحسب «تليفزيون فلسطين».

وصول 18 جنديا إسرائيليا مصابا

وأعلنت مستشفى «سوروكا» الإسرائيلي وصول 18 جندياً مصاباً من قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.