تحذير من الأقدام المبللة.. هل تسبب مشكلات في القلب؟

ربما يجهل الكثير من الأشخاص أن الأقدام المبللة يمكن أن تسبب مشكلات في القلب، بسبب التقاطها عدوى أو بكتيريا، وفق الدكتورة الروسية أناستاسيا فوميتشوفا، أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية.

أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية، قالت لموقع «روسيا اليوم» إن درجة حرارة الجسم تنخفض بسبب الأقدام المبللة، ما يؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي والإصابة بأمراض القلب المختلفة.

علاقة الأقدام المبللة بمشكلات القلب

الدكتورة أناستاسيا فوميتشوفا أكدت أن الأقدام المبللة تحمل عدوى فيروسية يمكن أن تصيب القلب بأمراض عدة: «الأقدام المبللة قد تحمل عدوى فيروسية أو بكتيرية، وعند انخفاض حرارة الجسم، قد يؤدي إلى إضعاف الجهاز المناعي، ما يسمح بدخول مسببات المرض إلى الجسم».

البكتيريا التي تحملها الأقدام المبللة يمكن أن تؤدي إلى التهاب الشغاف المعدي أو ما يسمى بالبطانة الداخلية للقلب، مع ترسب الكائنات الحية الدقيقة على صمامات القلب، كما تؤدي إلى التهاب عضلة القلب الفيروسي أو اعتلال عضلة القلب الالتهابي، وفق أخصائية القلب.

بكتيريا تؤدي لمشكلات القلب

العامل الفيروسي، الذي يخترق الجسم، يؤدي إلى تلف خلايا عضلة القلب ويحدث تفاعل التهابي موضعي وإطلاق عمليات المناعة الذاتية، وهو الذي ينتج عن الأقدام المبللة والشقوق في الجلد، حيث أنهما نقاط دخول للعدوى الفطرية، والتي يمكن أن تكون سببا في التهاب عضلة القلب.

تبريد الساقين وتشنج الأوعية الدموية يؤديان أيضا إلى تفاقم مسار القصور الشرياني أو الوريدي المزمن في الساقين وإثارة متلازمة الوذمة، لذلك يجب تجنب مثل هذه المضاعفات في الجسم، بالحفاظ على دفء القدمين.

الدكتور محمد رمضان، أخصائي أمراض القلب، قال لـ«الوطن»، إن الأقدام المبللة قد تصيب القلب بأمراض مختلفة بسبب البكتيريا: «البكتيريا تسبب أمراضا خطيرة منها تلف خلايا عضلة القلب، لذلك يجب تنشيف القدم».