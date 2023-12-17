«الصحة»: معظم أمراض القلب الخلقية عند الأطفال قابلة للشفاء

أكّد الدكتور باسم ظريف، استشاري أمراض القلب بمعهد القلب القومي، أنَّ معظم أمراض القلب الخلقية التي تصيب الأطفال قابلة للشفاء، مشيرًا إلى أنَّ نسبة الشفاء منها تصل إلى 100% في معظم الحالات، مبينًا أنَّ أمراض القلب الخلقية هي أمراض يولد بها الطفل، وتتمثل في وجود عيوب في تركيبة القلب، وقد تكون هذه العيوب بسيطة أو معقدة.

العيوب البسيطة في تركيبة القلب يمكن علاجها بالقسطرة القلبية

وأضاف استشاري أمراض القلب بمعهد القلب القومي، فيديو بثته وزارة الصحة على جميع منصاتها الإلكترونية، أنَّ العيوب البسيطة في تركيبة القلب يمكن علاجها باستخدام القسطرة القلبية، بينما تتطلب العيوب المعقدة إجراء جراحة قلبية.

أهمية الكشف المبكر عن أمراض القلب الخلقية لدى الأطفال

وشددت وزارة الصحة على أهمية الكشف المبكر عن أمراض القلب الخلقية عند الأطفال، وذلك من خلال إجراء الفحوصات الطبية اللازمة في أثناء الحمل وبعد الولادة، داعية المواطنين إلى الاتصال بالخط الساخن 105 للاستفسار عن أي معلومات أو استفسارات تتعلق بصحة الأطفال.