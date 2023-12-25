مستقبل وطن: سطرنا ملحمة تجسدت في المشاركة غير المسبوقة بانتخابات الرئاسة

نظم حزب مستقبل وطن، لقاء جمع كوادر وأعضاء الحزب في المحافظات، وكامل هيئته البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ، تقديرا لجهودهم المشرفة والمتميزة خلال الانتخابات الرئاسية 2024، في أحد الفنادق الكبرى بجاردن سيتي.

جاء ذلك بحضور نواب رئيس الحزب؛ أحمد عبد الجواد، وعبد الهادي القصبي، وعلاء عابد، وحسام الخولي، وعصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد للحزب.

لقاء مستقبل وطن مع قيادات الحزب

ووجّه النائب أحمد عبد الجواد، الشكر لكل قيادات وأعضاء الحزب وهيئته البرلمانية، لما قدموه من جهد كبير وعظيم، مؤكدًا أن جميع أعضاء حزب مستقبل وطن ظهروا بصورة مشرفة عكست التواجد القوي للحزب بين المواطنين، مؤكدا أن حزب مستقبل وطن سطر ملحمة تجسدت في نسبة المشاركة غير المسبوقة الانتخابات الرئاسية 2024.

وفي نهاية الاحتفالية، حرص المشاركون على التقاط الصور التذكارية، مع أعضاء وقيادات حزب مستقبل وطن.