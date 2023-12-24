«اقتصادية مستقبل وطن» بالجيزة تطلق رابع منافذها السلعية بالهرم

أطلقت أمانة الشئون الاقتصادية لحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، منفذها الرابع بمنطقة الهرم لبيع اللحوم والسلع الغذائية تخفيفًا عن كاهل المواطنين.

وقال النائب الدكتور إيهاب غطاطي، أمين الشئون الاقتصادية بمحافظة الجيزة، في بيان، اليوم الأحد، إنه انطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تتواصل مبادراتنا لدعم المواطنين ومساندتهم في مواجهة غلاء الأسعار، معلنًا إطلاق المنفذ الرابع لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالهرم.

منذ حزب مستقبل وطن

وأوضح «غطاسي»، أن المنفذ الذي يُعد الأكبر من نوعه تم افتتاحه بمنطقة كفر نصار بالهرم شهد إقبالًا كبيرًا ومتزايدًا من الأهالي حيث يُباع اللحم الكندوز بسعر 199 جنيهًا للكيلو وسعر كيلو السكر 27 جنيهًا وسعر كيلو المكرونة 18 جنيهًا وسعر كيلو الأرز 22 جنيهًا، وسعر زجاجة الزيت 800 جرام 39 جنيهًا.

ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة لحزب مستقبل وطن الداعمة لمؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق مبادرات وتنظيم فاعليات تلبي احتياجات المواطنين في مختلف المجالات تفعيلًا للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».