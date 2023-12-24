«مستقبل وطن» يطلق منفذا لبيع السلع بأسعار مخفضة في طور سيناء

أطلقت أمانة حزب مستقبل وطن بمدينة طور سيناء برئاسة الشيخ محمد موسي أبوبريك، منفذاً لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، في ظل تكثف الجهود من الحزب للتخفيف عن المواطنين وتلبية متطلباتهم، ودعمهم بشتى الطرق، وفي كل المجالات، تحت إشراف أمين التنظيم بالمدينة أحمد نشأت عفيفي.

وجرى اليوم إطلاق المنفذ الأول بسيارة ثابتة أمام مجلس المدينة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وشهد المنفذ اليوم بيع السكر بسعر 27 جنيهًا، والمكرونة 7 جنيهات والكبدة بسعر 65 جنيهًا.

منفذ مستقبل وطن

وأعلنت أمانة الحزب في المدينة أنّ المبادرة جاءت لتغطية وتلبية متطلبات أهالينا في مدينة طور سيناء، بناءً على توجيهات الحزب بضرورة التخفيف عن المواطنين ودعمهم ومحاولة ضبط الأسعار ومواجهة ارتفاعها واستغلال بعض التجار.

وشهد المنفذ إقبالًا كبيرًا من المواطنين نظرًا لجودة المنتجات وأسعارها المخفضة، بينما أعرب المواطنين عن سعادتهم بمنافذ مستقبل وطن وتوفر المعروض من السلع الغذائية بأسعار في متناول الجميع.ووجه المواطنون الشكر لأعضاء حزب مستقبل وطن لتوفير تلك النوعية من المنافذ لحماية البسطاء.