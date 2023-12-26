طريقة عمل المفتقة.. وجبة شتوية إسكندرانية دافئة وغنية بالفوائد

الحلبة المعقودة أو «المفتقة» أهم الوجبات التي لا يخلو منزل إسكندراني منها طوال فصل الشتاء، وهي من الابتكارات الإسكندرانية، وتعد واحدة من الوجبات السريعة التي تهتم بها سيدات الإسكندرية ونادرًا ما تجد سيدة لا تجيد تجهيزها وتصف طريقتها للآخرين، وأهم عنصر فيها هو العسل الأسود والحلبة المطحونة والمكسرات.

مكونات المفتقة

وتعيقًا على ذلك، تقول مروة سعيد، من أهالي الإسكندرية لـ«الوطن» إنّ الحلبة المعقودة أو المفتقة من أهم وجبات الشتاء في بيوت أهل الإسكندرية، لأنها تعطي طاقة كبيرة وإحساسًا وشعورًا بالدفئ لمن يتناولها، ومقاديرها عبارة عن «2 كيلو عسل أسود، ربع كوب زيت، 2 ملعلقة كبيرة دقيق، 2 معلقة كبيرة حلبة ناعمة، 2 معلقة كبيرة مغات «حلبة مطحونة»، 3 معالق كبيرة سمسم، نصف كيلو فول سوداني».

طريقة التحضير

وتضيف مروة، إنّ طريقة تحضير الحلبة المعقودة ليست صعبة ولا تستغرق وقتًا طويلًا، وتبدأ بتسخين الزيت، ويضاف الدقيق مع التقليب ثمّ نضيف المغات ونقلب حتي يصبح لونة ذهبي، ثمّ نضيف السمسم ونقلب تقلبتين، ثمّ يضاف إليه العسل ويترك حتى يعقد على نار هادئة لمدة 10 دقائق، ثمّ يضاف إليها الحلبة الناعمة على مراحل وليس مرة واحدة مع التقليب المستمر، حتى يصبح القوام غليظًا، ترفع عن النار ثمّ يحمص السوداني في الزيت، ونضيفهما إلى خليط الحلبة، ونقلبهم وتترك لتبرد ثمّ يعبأ في برطمان زجاجي..

الفوائد الصحية للمفتقة

وتشير الدكتورة سارة طاهر، أخصائى التغذية، إنّ الحلبة المعقودة أو المفتقة كما يطلق عليها البعض لها فوائد صحية نظرًا لمكوناتها من العسل الأسود والحلبة، فهي تساعد على ضبط مستويات السكر في الدم، لأن الحلبة تساعد على تقليل مستويات السكر في الدم إلى جانب قدرتها على تعزيز تحمل الجسم للجلوكوز، وكذلك قد تساعد الحلبة تقليل مقاومة خلايا الجسم للأنسولين، ما يساهم في تأخير الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني للمصابين بمرحلة ما قبل السكري، كما تساعد على الوقاية من فقر الدم لما يحتويه العسل الأسود من مستويات جيدة من الفيتامينات والحديد، إذ تحتوي الملعقة الكبيرة من العسل الأسود على ما يقارب 20% من الحديد الذي يحتاجه الجسم يوميًّا، لذلك قد يساعد تناوله بكميات معتدلة ومناسبة على الوقاية من فقر الدم كما يحتوى العسل الأسود على نسب مرتفعة من الكالسيوم، وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام، خاصةً وأنَّ ملعقة كبيرة من العسل الأسود تحتوي على 10% من الكالسيوم الذي يحتاجه الجسم كل يوم، تعزيز الهضم و علاج الإمساك.