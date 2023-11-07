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«التحالف الوطني»: نوفر وجبات سريعة في غزة بسبب انقطاع الكهرباء

كتب:

شروق مراد
09:41 ص | الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
التحالف الوطني

التحالف الوطني

قال محمود الحجر، عضو التحالف الوطني، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر توجيهاته للتحالف الوطني بتجهيز قافلة مساعدات طبية وغذائية لأهالي غزة، منذ بداية الأزمة، لافتا إلى أنّ الجانب الإسرائيلي أظهر صعوبة في البداية، لكن الدبلوماسية المصرية والضغط المصري، أثمرا عن بناء جسر للمساعدات الغذائية والطبية بشكل يومي.

«الحجر»: المساعدات الطبية مهمة في ظل خروج المستشفيات عن الخدمة

وأضاف الحجر خلال مداخلته في برنامج 8 الصبح المُذاع على قناة dmc، أنّ المساعدات الطبية مهمة جدًا، في ظل خروج عدد من مستشفيات غزة عن الخدمة، وبذلت الدولة الدولة المصرية جهودا جبارة في هذا الأمر.

«الحجر»: جار إنشاء مستشفى ميداني

وتابع «الحجر» أنّه يتم إنشاء مستشفى ميداني، إضافة إلى استقبال الجرحى والمصابين، والتركيز على المواد الغذائية السريعة، مراعاة لانقطاع التيار الكهربائي داخل قطاع غزة، لعدم وجود إمكانية في ظل الحرب، لذا يتم إرسال وجبات سريعة.

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بقلم شروق مراد