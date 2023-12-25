«التنمية المحلية» تتلقى تقريرا بمواجهة مخالفات البناء في محافظتين

استعرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرا بشأن جهود محافظتي الإسماعيلية وبني سويف حول التصدي لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد ومواجهة أي محاولة للبناء بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم السماح بالتعدي عليها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي وأملاك الدولة.

إجراء قانوني

وفي محافظة الإسماعيلية، نفذت الوحدات المحلية اليوم حملات مكبرة؛ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون، وأسفرت الحملات عن إزالة 16 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية عبارة عن أسوار ومبانٍ غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان، وتمت الإزالة بالكامل لكل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

مخالفات البناء

وفي محافظة بني سويف، تم مواجهة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة، حيث نفذت الوحدات المحلية حملات التصدي لمحاولات البناء على الأرض الزراعية وإزالة 16 حالة تعدٍ واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.