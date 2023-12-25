مصدر بـ«التنمية المحلية» يكشف مميزات قانون التصالح في مخالفات البناء

تسعى الحكومة حاليًا على تصفية مخالفات البناء والقضاء على المظاهر السلبية واستعادة المظهر الحضاري والجمالي للشوارع والميادين من خلال تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.

وأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن قانون التصالح الجديد يتيح فتح باب تلقي طلبات التصالح أمام كل الحالات التي ينطبق عليها القانون وذلك خلال الفترة المقبلة، كما يعمل القانون على وقف الأحكام الصادرة بشأن مخالفات البناء في حالة تقديم طلب تصالح على المخالفة، ويسمح القانون بإدخال المرافق بعد تقنين الوضع، كما يعمل القانون على التعامل بشكل رسمي على العقار أو الوحدة السكنية وزيادة القيمة التسويقية للمبنى.

ترخيص البناء

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن التصالح في مخالفة البناء بمثابة رخصة بناء وبعدها يمكن إجراء تعلية أو إحلال وتجديد أو البناء وفق قانون البناء واشتراطات البناء.

تسهيلات في السداد

وأوضح أن قانون التصالح الجديد يستوعب حالات كثيرة كانت محظورة في القانون السابق رقم 17 لسنة 2019 كما يسمح بالتقسيط في حالة سداد قيمة التصالح لمن يرغب، أو الحصول على تخفيض في حالة السداد الفوري، علاوة على أن كل مخالفات البناء التي تقدمت للتصالح وفق القانون السابق ولم يتم البت فيها سيتم التعامل معها وفق رسوم التصالح الصادرة وفق القانون السابق دون أي زيادات.

حالات التصالح

وأشار إلى أن حالات التصالح على الأعمدة والحوائط يسمح لها بإكمال بناء الدور على نفس المساحة التي جرى التصالح عليها تيسيرًا على المواطنين خلال الفترة المقبلة.