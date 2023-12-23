وزير التنمية المحلية: دعم التكتلات الاقتصادية والزراعية بالصعيد

التقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وفدا من إحدى شركات التسويق وتطوير الأعمال، ضم الدكتور محمود حسن رئيس مجلس الإدارة، وكرستين مدحت المدير التنفيذي، وميرنا مدحت مسؤول كبار العملاء، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية لتطوير الريف المصري والمشروعات القومية، والسفير محمد حجازي، مستشار الوزير للتعاون الدولي ومريم سراج الدين مدير مشروع «أيادي مصر» بالوزارة.

المهرجان المصرى للزيتون

وفى بداية اللقاء تقدم اللواء هشام آمنة بخالص شكره وتقديره على جهود شركة تطوير الأعمال خلال تنظيم المهرجان المصرى للزيتون فى نسختة الثانية تحت شعار «الزيتون عصر جديد» بحديقة الحرية بالزماك بحضور محافظي القاهرة ومطروح ومشاركة 40 عارضا من شركات إنتاج الزيوت والعسل من 8 محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والغربية وقنا وبنى سويف ومطروح والوادى الجديد، بالإضافة إلى 20 عارضا من أصحاب الحرف اليدوية والتراثية من خلال «منصة أيادي مصر» التابعة لوزارة التنمية المحلية.

المنتجات اليدوية والتراثية

وأشار وزير التنمية المحلية إلى حرص الوزارة على استغلال الميزات التنافسية لمحافظات الجمهورية، وخاصة المنتجات اليدوية والتراثية وكل المنتجات الطبيعية والصناعية والزراعية التي تتميز بها المحافظات والعمل على تطوير تلك المنتجات ودعم منتجيها وصناعها عبر البرامج والمبادرة التى تنفذها الوزارة وعلى رأسها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومنصة «أيادي مصر» وصندوق التنمية المحلية وبرنامج «مشروعك» بما يساهم في توفير فرص عمل لأبناء القرى والمدن وزيادة دخل الأسر وتحسين مستوى معيشتهم.

وأضاف آمنة أن الوزارة تعمل بصورة مستمرة على مشاركة العارضين والمنتجين المتميزين بالمحافظات في المعارض الكبرى الداخلية والخارجية، وعلى رأسها معرض «ديارنا» و«تراثنا» بالتعاون مع الوزارات والجهات المنظمة لتلك المعارض، بالإضافة إلى إتاحة الفرص للمشاركة في معارض خارجية، مضيفاً أن الوزارة أولت اهتماماً كبيراً منذ توليه المسؤولية لملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم الحرف التراثية واليدوية بالمحافظات وتقدم كل سبل الدعم لها لتطويرها وتحسين جودتها وطرق التسويق والعرض والبيع.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة أطلقت منصة «أيادي مصر» الإلكترونية لتسويق المنتجات الحرفية واليدوية والتراثية عبر الإنترنت، حيث أنشأت موقعا إلكترونيا لعرض المنتجات، في ظل متابعة واهتمام من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وهو ما ساهم فى زيادة عدد الحرفيين على المنصة ووصولهم إلى حوالي 2000 ، كما وصلت المنتجات المعروضة إلى 8 آلاف منتج، مشيراً إلى الدور المهم الذى قام به برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لدعم التكتلات الاقتصادية والزراعية التى تتميز بها محافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا وبصفة خاصة فى العسل الأسود والفركا والطماطم والشمر والفخار و الأثاث والتلي والبصل والصناعات النسيجية ، و الرمان والنباتات الطبية والعطرية بالإضافة إلى جهود الوزارة لتطوير صناعة وإنتاج الحرير الطبيعى بالمحافظات .