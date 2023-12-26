في عيد ميلاد الدكتور هاني الناظر.. صور نادرة توثق حياة طبيب الغلابة

اشتهر بتقديم المشورة الطبية والعلاج لعدد كبير من البسطاء حتى أصبح اسم الدكتور هاني الناظر مقترنا بلقب طبيب «الغلابة»، إذ كان يخصص مساحة كبيرة على صحفته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لتلقي استفساراتهم الطبية دون الحاجة للذهاب إلى عيادته الخاصة، إذ كّرس حياته لخدمة المرضى على السوشيال ميديا، حتى بعد إصابته بخلايا سرطانيه ومكوثه في أحد المستشفيات.

عيد ميلاد الدكتور هاني الناظر

واليوم تحل الذكرى الـ73 لعيد ميلاد الدكتور هاني الناظر، الذي حرص على توجيه رسالة لمتابعيه على صفحته على «فيس بوك»، طالبا منهم الدعاء ومتلقيا استفساراتهم، رغم مكوثه على فراش المرض، ليحتفل الكثيرون بعيد ميلاده بينهم شادي الإمام، مدير مركزه الطبي.

كيف احتفل الدكتور هاني الناظر بعيد ميلاده؟

شادي الإمام، نشر صورا نادرة للدكتور هاني الناظر احتفالا بعيد ميلاده، مدونا عليها: «الأب والقدوة والسند والعزوة والمثل الأعلى حيفضل يوم 26 ديسمبر من كل عام هو يوم ميلاد الأب الروحي ليا هو يوم ميلاد حظي الحلو ورزقي فالدنيا.. أول سنه مناخدش صورة مع بعض يوم عيد ميلادك لكن اللي في القلب في القلب كل سنة وحضرتك طيب وعقبال 150 سنة صحه وستر ربنا يبارك فحضرتك ويحفظك ويديك الصحه وطولة العمر ويخليك لينا كلنا.. وإن شاء الله ليا صورة أول ماتقوم بالسلامة إن شاء الله أبويا الغالي».

هاني الناظر يعتبر من أشهر الأطباء في مجال الأمراض الجلدية، ووفق مدونته الشخصية على محرك البحث جوجل، فهو من مواليد 26 ديسمبر عام 1950، حاصل على بكالوريوس العلوم الزراعية جامعة القاهرة عام 1972، وبكالوريوس الطب والجراحة جامعة عين شمس عام 1981.

كما حصل الدكتور هاني الناظر على ماجستير النباتات الطبية جامعة القاهرة 1979، ثم ماجستير الأمراض الجلدية والتناسلية جامعة عين شمس 1987، ودكتوراه النباتات الطبية جامعة القاهرة عام 1985، ودرجة الزمالة من الكلية الملكية البريطانية للأطباء 2006.

مسيرة «الناظر» العملية حافلة، إذ بدأ عمله كمساعد باحث بقسم الفارماكولوجي بالمركز القومي للبحوث حتى عام 1976، وفي عام 1990 أصبح أستاذ باحث مساعد بنفس القسم، ثم رئيس للمركز القومي للبحوث لمدة ثمان سنوات من 2001 وحتى 2009، وهي نفس السنة التي حصل فيها على جائزة التقدير العلمي المركز القومي للبحوث.

هاني الناظر هاجمته الخلايا السرطانية في أوائل أكتوبر الماضي، ومازال يتلقى العلاج الكيماوي بأحد مستشفيات الشيخ زايد، لكنه يوجه رسائل لمتابعيه من حين لآخر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.