ظهور جديد للدكتور هاني الناظر بعد إصابته بالسرطان.. ماذا قال لمتابعيه؟

عاد الدكتور هاني الناظر أستاذ بقسم الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، للتفاعل مع متابعيه عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي بعد اختفاء لفترة طويلة نظرا لمعاناته من مرض سرطان الدم، فالطبيب الذي كان يتلقى بشكل لحظي أسئلة المتابعين وحذر مرارا من الإصابة بالسرطان، أصيب بالمرض اللعين.

رسالة الدكتور هاني الناظر

وجه الدكتور هاني الناظر رسالة مهمة لمتابعين عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك» حث من خلالها الحفاظ على الصحة والاهتمام بها ، ربما أثبت مدى معاناته مع مرض السرطان الذي جعله يجلس على فراش المرض قائلا: «أذكر حضراتكم دائما بأن صحتكم هي أغلي ما تملكون في هذه الدنيا فلا تضحوا أبدا بها من أجل ما لا يستحق ومن لا يستحق».

التفاعل مع الرسالة

وتفاعل الكثيرون من المتابعين مع الرسالة التي كتبها الدكتور هاني الناظر رغم شدة مرضه، وطالبت سيدة من الناظر علاجا قائلة: «ربنا يشفيك ويعافيك ويحفظك يادكتور ويجعل مرضك فى ميزان حسناتك ألف سلامة عليك شفاك الله وعفاك .. استفسار بسيط معلش لحضرتك..ابنى طالعه دا من شهرين دلوقتىي في الأول بدأت حطتله اللريجكس وبدأت تحمر أكتر» ليرد عليها الدكتور هاني الناظر رغم مرضه قائلا: «Mon طبعا تحتاج لفحص على الطبيعة لاحتمال أن يكون سنط وهذا مجرد احتمال لأن الصور وحدها لا تكفي للتشخيص واقترح التوجه لمستشفي الحوض المرصود».

فيما طلبت «موانا يوجين» علاجا قائلة: «أرجوك علاج يا دكتور علاج وفي بهاق وصدفيه متعك الله بالصحه حضرتك كان في متابعة في عيادة حضرتك لكن الله يشفيك ونشوفك تاني بخير»، ليستجيب قائلا: «دهان مرتين يوميا بخليط من مرهمي تاروليماس وديبروساليك معاً».