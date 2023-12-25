ظهور جديد للدكتور هاني الناظر.. ماذا طلب من متابعيه في عيد ميلاده؟

من حين لآخر يتفاعل الدكتور هاني الناظر مع متابعيه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وذلك بعدما غاب لفترة طويلة عقب إصابته بالسرطان في أوائل اكتوبر الماضي، لتحصد منشوراته آلاف التعليقات.

كيف احتفل الدكتور هاني الناظر بعيد ميلاده؟

«هذه ليلة يوم ميلادي وقد تعودت عندما كنت صغيرا على الاحتفال بها مع أبي وأمي وأخي وفي شبابي مع أصدقائي وبعد زواجي أحتفل بها مع زوجتي وأبنائي وأحفادي وأسعد بهداياهم الرمزية»، تلك كانت عبارة من منشور نشره الدكتور هاني الناظر عبر صفحته قبل قليل، ليحصد آلاف الإعجابات والتعليقات، حيث تمنى متابعوه له دوام الصحة.

«اليوم أحتفل بليلة عيد ميلادي معي زوجتي فقط دون الأبناء والأحفاد وقد يبدو هذا وكأنه شيء مؤلم نفسياً، ولكن الحقيقة غير هذا، فقد أكرمني الله بصحبة رائعة وهي حضراتكم وأجمل الهدايا وهي دعائكم المستمر وصلواتكم من أجلي وتمنياتكم لي بالشفاء والتي لا تتوقف»، قالها هاني الناظر عبر منشوره، ما جعل عشرات المئات من الأشخاص يدعون له بالشفاء العاجل.

رسالة من الدكتور هاني الناظر لمتابعيه

لم تقتصر رسالة الدكتور هاني الناظر، على سرد كيفية الاحتفال بعيد ميلاده، بل طلب من الجميع الدعاء له قائلا: «فأسأل الله أن يبارك في حضراتكم وفي صحتكم ويحفظكم وأشكركم من كل قلبي وكل عام وأنتم بخير وأمان.. ملحوظة أيضاً من أجمل الهدايا التي من الممكن أن أستقبلها منكم الآن هي أسئلتكم الطبية وإجابتي عليها والتي دائما تسعدني وتفرحني فلا تحرموني منها ومن دعائكم».

الدكتور هاني الناظر، أصيب بسرطان الدم، وفق ما أعلنه نجله الدكتور محمد الناظر، في شهر أكتوبر الماضي، ويخضع للعلاج الكيماوي، في أحد مستشفيات الشيخ زايد.