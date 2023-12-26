رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

«هيئة الدواء»: تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية المحلية بنسبة 94%

كتب:

محمد عزالدين
12:18 ص | الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
الأدوية

الأدوية

قال الدكتور حمادة الشريف، المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية، إن صناعة الدواء في مصر قديمة وبدأت منذ ثلاثينات القرن الماضي، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت توجهاً قوياً لإحداث طفرة في التصنيع الدواء، وهذا أدى إلى زيادة خطوط الإنتاج بنسبة تقارب الـ60% خلال 9 سنوات فقط.

مصر استطاعت أن تحقق الاكتفاء الذاتي من الأدوية

ولفت «الشريف»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية Ten، مساء الاثنين، إلى أن مصر استطاعت أن تحقق الاكتفاء الذاتي من الأدوية بنسبة 94%، ويتم استيراد 6% من الدواء فقط، وهذا يُعزز الأمن الدوائي المصري، ويساهم في فتح أسواق لتصدير الدواء، في إطار السعي نحو تحقيق هدف مصر الكبير المتمثل في تصدير بـ100 مليار دولار.

وتابع أن مصر قادرة على التحويل لمصنع كبير لإفريقيا في مجال الدواء، وخلال الفترة الأخيرة وُقِّع مع عدد من الدول الإفريقية على تصدير الدواء.

اقرأ المزيد:

هيئة الدواء: ارتفاع عدد مصانع الأدوية المرخصة إلى 191 خلال 10 سنوات

علي عوف: مخزون الأدوية الاستراتيجي يكفي من 6 إلى 12 شهرا

«شعبة الأدوية»: الإنسولين متوفر ومخزونه يكفي لمدة 3 أشهر (فيديو)

عدوى تقاوم الأدوية تهدد جنود الاحتلال الإسرائيلي بغزة.. تؤدي للوفاة

تطوير الدولة لقطاع الأدوية والمستلزمات الطبية خلال 10 سنوات.. زيادة كبيرة بالإيرادات

مدبولي يوجّه بإزالة أي عوائق بيروقراطية أمام تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية
بقلم محمد عزالدين