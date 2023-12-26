«هيئة الدواء»: تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية المحلية بنسبة 94%

قال الدكتور حمادة الشريف، المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية، إن صناعة الدواء في مصر قديمة وبدأت منذ ثلاثينات القرن الماضي، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت توجهاً قوياً لإحداث طفرة في التصنيع الدواء، وهذا أدى إلى زيادة خطوط الإنتاج بنسبة تقارب الـ60% خلال 9 سنوات فقط.

مصر استطاعت أن تحقق الاكتفاء الذاتي من الأدوية

ولفت «الشريف»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية Ten، مساء الاثنين، إلى أن مصر استطاعت أن تحقق الاكتفاء الذاتي من الأدوية بنسبة 94%، ويتم استيراد 6% من الدواء فقط، وهذا يُعزز الأمن الدوائي المصري، ويساهم في فتح أسواق لتصدير الدواء، في إطار السعي نحو تحقيق هدف مصر الكبير المتمثل في تصدير بـ100 مليار دولار.

وتابع أن مصر قادرة على التحويل لمصنع كبير لإفريقيا في مجال الدواء، وخلال الفترة الأخيرة وُقِّع مع عدد من الدول الإفريقية على تصدير الدواء.