تطوير الدولة لقطاع الأدوية والمستلزمات الطبية خلال 10 سنوات.. زيادة كبيرة بالإيرادات

اهتمت الدولة المصرية خلال الـ10 أعوام الأخيرة، بقطاع الأدوية والمستلزمات الطبية من أجل سد احتياجات السوق المصرية، من خلال خطة استراتيجية لتوطين صناعة الأدوية في مصر، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تطوير الشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية

وتبنت الدولة ممثلة في وزارة قطاع الأعمال خطة لتطوير الشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، من أجل سد احتياجات السوق المحلية، لتشهد كل الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية طفرة ملحوظة ظهرت من خلال زيادة أرباح الشركة القابضة وشركاتها التابعة بنسبة 14%، فيما ارتفع نمو المبيعات بقيمة 20% وفقاً للبيانات الرسمية لوزارة قطاع الأعمال العام.

وشهدت شركة الإسكندرية للأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية، خلال الفترة الماضية تشغيل خط إنتاج جديد لبنج الأسنان بلغت تكلفته الاستثمارية نحو 45 مليون جنيه، وتصل طاقته الإنتاجية إلى نحو 7 ملايين كاربولة شهريا، وبذلك ترتفع الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 11 مليون كاربولة شهريا وهو ما يكفي الاستهلاك المحلي، بالإضافة إلى إتاحة كمية للتصدير.

فيما امتد التطوير إلى شركة العبوات والمستلزمات الطبية بمدينة العاشر من رمضان، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، حيث تم تطوير خطوط الإنتاج المختلفة للتغليف وإنتاج العبوات الداخلية والخارجية من البلاستيك والألومنيوم والقصدير والأنابيب المعدنية وعلب الكرتون والمطبوعات، وكذلك إنتاج الأغطية البكاليت والخراطيم البلاستيك وخراطيم نقل الدم.

ارتفاع أرباح شركة النصر للكيماويات والأدوية

وحققت شركة النصر للكيماويات والأدوية، نمواً في الإيرادات لتصل إلى 98.8 مليون جنيه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقابل إيراداتها خلال عام 2022 و2023 التي سجلت 564.7 مليون جنيه، بينما ارتفعت مبيعات شركة القاهرة للأدوية لتصل إلى 59.17%، وذلك منذ شهر يوليو وحتى سبتمبر الماضي.

وشملت عمليات التطوير، افتتاح مشروع تطوير المنطقة العقيمة «DSA» بشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، وفق أحدث المواصفات العالمية لإنتاج مستحضرات بشرية بيطرية، والذي شمل تطوير منطقة الأمبول والفيال للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد للمستحضرات التي تتأثر بالتعقيم الحراري، وذلك بتكلفة حوالي 33 مليون جنيه في ظل أن تعتبر صناعة الدواء، فى مصر من بين كبرى صناعات الدواء فى المنطقة، وبلغت حجم مبيعات الأدوية محليا العام الماضي 170 مليار جنيه، و4 مليارات وحدة تقريبا.