«شعبة الأدوية»: الإنسولين متوفر ومخزونه يكفي لمدة 3 أشهر (فيديو)

كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، حقيقة نقص بعض الأدوية وبدائلها في السوق مؤخرا.

توفير الأدوية أو مستلزمات الدواء

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك اجتماعاً أسبوعياً بين البنك المركزي، ووزارة الصحة، وهيئة الدواء، وهيئة الشراء الموحد، لبحث حاجة سوق الدواء، وتوفير الأدوية أو مستلزمات الدواء وتوفيرها للمصانع وطرحها في الأسواق.

وأوضح علي عوف، أن الهدف الأساسي من استخدام الأنسولين علاج مرضى السكر، ولكن البعض يستخدمه في أغراض أخرى مثل التخسيس.

مخزون الإنسولين في مصر

وأشار علي عوف إلى أن مخزون الإنسولين في مصر يكفي لمدة 3 أشهر، وأي مريض يواجه أزمة في نقص الدواء عليه الاتصال على الخط الساخن «15301»، التابع لهيئة الدواء، لإخباره بمكان وسعر الدواء الذي يبحث عنه.