«القاهرة الإخبارية»: فنادق بيت لحم أغلقت أبوابها لعدم وجود سياح بأعياد الميلاد

قالت ولاء السلامين، مراسلة «القاهرة الإخبارية»، إن مدينة بيت لحم خالية من مظاهر الأعياد فلا يوجد شجرة الميلاد، ولم تُزَيَّن الشوارع، مشيرة إلى أن الحرب ألقت بظلالها على المدينة وكل نواحي الحياة، حيث تقطعت الأوصال بين الشمال والجنوب ووسط الضفة الغربية.

الاحتفالات اقتصرت على الشعائر الدينية والأدعية والابتهالات

وأضافت، خلال تصريحاتها لبرنامج «من مصر»، مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الاحتفالات اقتصرت على الشعائر الدينية والأدعية والابتهالات، بأن تنجو غزة من المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، بمشاركة أمريكا لاستخدامها حق الفيتو الدائم بمجلس الأمن.

وأشارت إلى أن رحلتها من رام الله لبيت لحم، سلكت فيها طريقًا ليس مجهزًا، حيث إن قوات الاحتلال تدقق بهويات المواطنين والسيارات كذلك؛ مما تسبب في زحمة مرورية كبيرة.

الاحتلال يعيق حركة المواطنين

وأكدت أن قوات الاحتلال تريد إعاقة حركة المواطنين، خاصة أنه بعد 7 أكتوبر أقيمت العديد من الحواجز على مداخل المدن، مشيرة إلى أن العيد ليس بعيدا، ولا يوجد زوار ولا حجاج والفنادق أغلقت أبوابها لعدم وجود سياح.