جريمة إسرائيلية ضد الإنسانية.. جثث شهداء فلسطينيين شمال غزة تتحلل بالكامل

غّرد الصحفي الفلسطيني، حسام شبات على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» (تويتر) سابقا، بصورة قاسية تكشف تحلل الجثث في قطاع غزة في ظل صعوبة الدفن بالتزامن مع القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 80 يوما وتهجير مستمر للفلسطينيين من شمال غزة إلى مناطق أخرى في القطاع.

بشاعة الجريمة اكبر من بشاعة المنظر.

جثث متحللة بالكامل وجدت على مدخل مدينة #بيت_حانون pic.twitter.com/7YSULFhfBT — حسام شبات (@HossamShabat) December 25, 2023

وكتب الصحفي الفلسطيني التدوينة يقول فيها «بشاعة الجريمة أكبر من بشاعة المنظر.. جثث متحللة بالكامل وجدت على مدخل مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة» مرفقة بصور جماجم وأجزاء من الجسم لجثث لم يتم الكشف عن هويتها.

استمرار الحرب على غزة

بدورها، ذكرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، اليوم الاثنين، أن الإبادة الجماعية التي تحدث في قطاع غزة تتم بإذن من العالم الذي لم يوقف القصف على قطاع غزة مع مرور 80 يوما على الحرب الإسرائيلية على غزة.

إبادة جماعية تتم بإذن العالم

وتابعت في تغريدة لها على «إكس» (تويتر) سابقا «أن ما يجري في قطاع غزة لا يختلف عن المجازر الأخرى المرتكبة (حول العالم) بحق المدنيين، والإبادة الجماعية ليست تصرفًا واحدًا، بل عملية تمتد لمراحل ولا بد من عرقلتها».

من ينفذ الإبادة الجماعية في غزة؟

وبيّنت، أن الإبادة الجماعية التي تتم على أرض قطاع غزة يقوم بها مرتزقة قادمون من فرنسا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وأوكرانيا، وإيطاليا، وألمانيا، وجنوب إفريقيا والهند، ولم يصف أحد هؤلاء الأشخاص الإرهابيين بالأجانب، مطالبا بأهمية الضغط على القضاء في الدول التي أرسلت هؤلاء المقاتلين.

ارتفاع أعداد الشهداء

وسجَّلت أعداد الشهداء الفلسطينيين استشهاد أكثر من 20 ألفا و424 فلسطينيًا، وإصابة نحو 54 ألفا و036 آخرين، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال مع دخول الحرب يومها الـ 80.