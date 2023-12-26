نقابة الصيادلة: الدواء المصري يُصنع بكفاءة عالية وجودة متميزة

كشف الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، حقيقة وجود أزمة في قطاع الدواء بمصر.

وأكد «رمزي»، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن سوق الدواء المصري من أفضل الأسواق التي تصنع المنتجات بكفاءة عالية وجودة متميزة، لافتا إلى أننا نمتلك قدرة وخبرة كبيرة ووزن في صناعات الدواء.

محفوظ: 95% من المواد الخام تأتي من الصين والهند

وتابع: «أكتر من 95% من المواد الخام تأتي من الصين والهند، ومصر لديها أفضل ماكينات تصنيع الدواء، ونعتمد على الأمان والفعالية»

وحول تعدد التسعيرة، نوه رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، إلى أن «هناك ظاهرة نقص الدواء الكاذب بسبب التسعير لأكثر من سعر، ويجب أن يكون هناك قرارا حسما وفوريا، والصيدليات تواجه أزمات مالية في شراء الدواء».

وشدد الدكتور محفوظ رمزي، على أن «نقص الدواء أزمة مصطنعة من قبل الشركات على مستوى العالم، مثل ما حدث مع مادة «السيفتي راكسون»، مشيرا إلى أن هيئة الشراء الموحد توفر الدواء للمستشفيات الحكومية المجانية.

ولتحسين مؤشر صناعة الدواء، اقترح الدكتور محفوظ رمزي ضرورة كتابة الدواء باسمه العلمي، وهذا جرى تطبيقه في بعض المناطق وفق توجيهات وزارة الصحة، وعلينا تعزيز قيمة صناعة الدواء الفترة المقبلة.