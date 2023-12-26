علي الألفي يفوز بالمركز الثاني في مسابقة «أنا المصري» بأغنية «صدق عنيك»

أعلن الفنان علي الألفي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» فوزة بالمركز الثاني في مسابقة «أنا المصري» عن أغنية «صدق عنيك» وتسلم الجائزة بحضور وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني والمخرج خالد جلال.

ونشر علي الألفي صوره من التكريم معلقا: «ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، النهاردة تشرفت بتلقي التكريم من وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، وأستاذي خالد جلال، فازت أغنيتي صدق عينيك بالمركز الثاني في مسابقة أنا المصري، وسط مجموعة من الأغاني الرائعة لباقة من أحلى الأصوات، الأغنية من كلمات شادي شديد، وتوزيع عمرو عيد، وألحان وغناء علي الألفي، هندسة صوت إبراهيم الطرابيشي، إنتاج ميكروفون مصر وبوڤو ستوديو».

مسابقة «أنا المصري»

وتضمنت مسابقة «أنا المصري» تقديم الفائزين في النسخة السادسة للمسابقة للأغاني الفائزة، وأيضًا شارك مجموعة من الفائزين في المسابقة عبر الدورات الماضية بغناء مجموعة من أشهر الأغاني الوطنية لكبار نجوم الطرب في مصر، بمصاحبة أوركسترا موسيقي بقيادة المايسترو محمد عثمان.