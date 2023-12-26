«البنتاجون»: إصابة 3 جنود أمريكيين في هجوم على قاعدة أربيل الجوية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، إصابة 3 جنود أمريكيين في هجوم شنه مسلحون مدعومون من إيران الاثنين على قاعدة أربيل الجوية في العراق، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وأضاف «البنتاجون»، أن الضربات الأمريكية تأتي ردا على سلسلة هجمات ضد أفراد أمريكيين في العراق وسوريا من قبل ميليشيات ترعاها إيران.

وأشار البنتاجون: «نفذنا ضربات في العراق أمس الاثنين ضد منشآت يستخدمها مسلحون مدعومون من إيران».