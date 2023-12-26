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الرئيس الفلسطيني يتحدث عن حرب غزة في برنامج «كلمة أخيرة» على قناة «ON» الليلة

كتب:

نرمين عفيفي
10:39 ص | الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن

أجرت الإعلامية لميس الحديدي حوارا من رام الله مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، يذاع مساء اليوم الثلاثاء في برنامج «كلمة أخيرة» على قناة «ON»، في أول حوار له، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية عقب أحداث 7 أكتوبر.

الرئيس الفلسطيني يتحدث حول الحرب الجارية على قطاع غزة

وتحدث الرئيس الفلسطيني حول الحرب الجارية على قطاع غزة وأهداف العدوان الإسرائيلي منها، والممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وعلاقة السلطة الفلسطينية بحماس والقطاع، وأسرار المفاوضات مع الفصائل الفلسطينية.

أبو مازن يتحدث حول مستقبل قطاع غزة

كما تحدث حول مستقبل قطاع غزة، وسيناريوهات اليوم التالي للحرب، ودور أمريكا في الحرب ودعم إسرائيل، وأين تقف روسيا من الحرب؟، ودعم الشعب الفلسطيني ودورها في المفاوضات المقبلىة.

حوار الإعلامية لميس الحديدي مع الرئيس الفلسطيني، جاء بعد جولة مطولة في بيت لحم ، حيث نقلت صورة من واقع حزين لاحتفالات أعياد الميلاد كنيسة المهد ببيت لحم، ولقاءات حصرية مع عدد كبير من آباء الكنائس المختلفة ومؤرخين ومحللين سياسيين.

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