عدوى فطرية خطيرة ترعب الاحتلال الإسرائيلي في غزة.. تأكل أجساد الجنود

أفاد تقرير صادر عن هيئة البث الإسرائيلية، أن جنديًا إسرائيليًا توفي قبل أسبوعين نتيجة إصابته بعدوى فطرية بعد تعرضه لجروح في المعارك المستمرة في قطاع غزة.

عدوى فطرية تنهش أجساد جنود الاحتلال

نشرته صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية تقارير تشير إلى أنه تم نقل الجندي إلى مستشفى «أسوتا» في تل أبيب بعد إجلائه من قطاع غزة، حيث أصيب بجروح خطيرة في أطرافه نتيجة العدوى الفطرية.

وذكرت الصحيفة بأنه عند وصول الجندي إلى المستشفى، تبين أنه يُعاني من عدوى فطرية خطيرة، وتوفي في وقت لاحق نتيجة جروحه والتهاباته.

وبحسب التقرير الصحفي، خلال العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي ضد حماس في قطاع غزة، تم تشخيص إصابة على الأقل 10 جنود بالعدوى الفطرية الخطيرة.

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أمراضٍ مٌعدية تنتقل بين الجنود

ونقلت الصحيفة عن تقارير الاحتلال الإسرائيلي أن جمعية الاحتلال الإسرائيلي للأمراض المعدية ستعقد مناقشة عاجلة في الأسبوع المقبل مع خبراء الأوبئة من جيش الاحتلال ووزارة الصحة، لدراسة الحالات الأخيرة للإصابة بالعدوى الفطرية التي تم تسجيلها بين الجنود الذين يشاركون في القتال في غزة.

وسيتضمن المناقشات دراسة فحوصات لتحديد ما إذا كانت الإصابات الأخيرة، التي لم تكن معروفة سابقًا للجيش الإسرائيلي، قد نشأت في الأنفاق التابعة للفصائل الفلسطينية.

ويُعتقد أن حركتي الفصائل الفلسطينية والجهاد تتحفظان على أكثر من 100 محتجزة من إجمالي 240 محتجز تم احتجازهم خلال هجومهما في السابع من أكتوبر على بلدات في الاحتلال، ويقول الاحتلال الإسرائيلي إن الهجوم أسفر عن مقتل 1200 شخص.

قوات الاحتلال تفرض حصارًا على قطاع غزة

تفرض إسرائيل حصارًا على قطاع غزة منذ ذلك الحين وقد قصفت أجزاء كبيرة منه.

وذكرت السلطات في غزة أمس، أن نحو 20700 شهيد استشهد جراء هجوم الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك 250 قتيلًا في الـ24 ساعة الماضية، كما أصيب 54536 شخصًا في الهجوم المستمر من قبل الاحتلال.

واضطرت الغالبية العظمى من سكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، إلى ترك منازلهم والخروج من ديارهم.