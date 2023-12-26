موعد تفعيل منصة تسجيل العمالة غير المنتظمة في جميع المحافظات

كشفت وزارة العمل عن موعد إطلاق المنصة الإلكترونية لتسجيل العمالة غير المنتظمة في جميع المحافظات، موضحة أنها ستنطلق كبث تجريبي خلال شهر يناير المقبل.

وقال حسن شحاته، وزير العمل، إن التسريع في إطلاق المنصة الإلكترونية لتسجيل العمالة غير المنتظمة يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك للاهتمام وتكثيف الرعاية والدعم الكامل للعمالة غير المنتظمة في جميع أنحاء الجمهورية.

وصول الدعم للمستحقين

وأضاف في تصريحات صحفية أن المنصة الإلكترونية الجديدة ستضمن صحة ودقة قاعدة البيانات، ما سيترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق، ووصول الدعم لمستحقيه على أرض الواقع.

ووجه مديري المديريات بالمحافظات بسرعة تجهيز المديريات لتسهيل التعامل مع المنظومة الجديدة، موضحا أن ميكنة منظومة العمالة غير المنتظمة تأتي في إطار خطى الدولة نحو التحول الرقمي، لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات على المقاولين وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة التي يعمل بها عمالة غير منتظمة.

وأشار إلى أن الوزارة تتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة من خلال إدارات مختصة، ووحدة تنفيذية، بمتابعة حسابات العمالة غير المنتظمة في جميع المحافظات، طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وتابع: «تَسعى الوزارة خلال هذه الفترة نحو التوسع في قاعدة البيانات، وتقديم الخدمات لهذه الفئة بشكل أوسع، وبكل مجالاتها وتخصصاتها».