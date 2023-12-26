11 فئة تستحق صرف منحة العمالة غير المنتظمة في 2024.. قيمتها ألف جنيه

يترقب أكثر من 2.5 مليون من العمالة غير المنتظمة، قدوم العام الجديد 2024، لصرف 1000 جنيه قيمة المنحة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي بصرفها لهذه الفئة أثناء الاحتفال بعيد العمال في مايو الماضي، من خلال إنشاء صندوق رعاية ودعم العمالة غير المنتظمة.

فئات العمالة غير المنتظمة المستحقة لصرف المنح

«الوطن» تستعرض فئات العمالة غير المنتظمة التي تستحق صرف المنح، سواء الـ 1000 جنيه أو غيرها من المنح التي تقوم الدولة بصرفها لهذه الفئة.

ومن بين فئات العمالة غير المنتظمة التي تستحق صرف منحة 1000 جنيه ما يلي:

1- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.

2- عمال التراحيل.

3- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف، وماسحي الأحذية المتجولين، وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.

4- خادمو المنازل ومن في حكمهم، الذين يعملون داخل المنازل.

5- محفظو القرآن الكريم وقرائه.

6- المرتلون وغيرهم من خدام الكنيسة.

7- ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية، بشرط ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها، وأن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوي للمنشأة المتخذ أساسًا لربط الضريبة على الدخل، أقل من الحد الأدنى لأجر الاشتراك، وألا يكون قائمًا بإدارة المنشأة.

8- العاملون المؤقتون في الزراعة سواء في التشجير والحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو في المناحل أو في أراضي الاستصلاح والاستزراع، ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل من نشاط.

10- حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزرعة.

11- ملاك الأراضي الزراعية، غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان.