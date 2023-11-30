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وزارة العمل تشكل لجنة ميدانية لحصر العمالة غير المنتظمة في أسوان

كتب:

ماهر هنداوي
12:51 م | الخميس 30 نوفمبر 2023
محافظة اسوان

محافظة اسوان

أكدت وزارة العمل أنّ مديرية العمل في أسوان شكلت لجنة برئاسة مدير المديرية، لعمل زيارة ميدانية لمشروع الطاقة الشمسية بفارس 500 ميجا، أحد المشروعات العملاقة لإنتاج الكهرباء والطاقة النظيفة، لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة العاملة في المشروع وضمها لقاعدة بيانات المسجلين بالمديرية، وشمولها بمظلة الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية التي توفرها المديرية بصفة دورية للمسجلين بقواعد بياناتها، في إطار جهود المديرية لتوفير الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية بمحافظة أسوان.

مديرية العمل

وقال فوزي صابر، مدير مديرية العمل في أسوان، إنّ جرى تنظيم الزيارة فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بتقديم كل أوجه الرعاية والحماية للعمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية وحصر هذه العمالة على أرض الواقع من خلال الأجهزة التابعة للمديريات.

وأفاد مدير المديرية بأنه ترأس اللجنة المشاركة بالزيارة يرافقة وفد من المديرية، من وحدة العمالة غير المنتظمة، ومفتشين، حيث بدأت عمليات الحصر والتسجيل لتلك الفئة على أرض الواقع في المشروع.

كما تقدم العمال بالشكر والتقدير لوزير العمل واللواء أشرف عطية محافظ أسوان على اهتمامهم بملف العمالة غير المنتظمة، مؤكدين أنهم على قدر المسؤولية ومستمرين فى عملهم لرفعة وطنهم وحتى تشغيل هذه المشاريع التي تعود بالنفع عليهم وعلى أبنائهم.

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.