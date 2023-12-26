وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز قيادة تعبوي في المنطقة الجنوبية

شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي الذي تنفذه المنطقة الجنوبية العسكرية وذلك على مدار عدة أيام في إطار خطة التدريبات لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

وبدأت المرحلة بعرض ملخص الفكرة التعبوية وعرض القرارات المتخذة من القادة أثناء إدارة المشروع ، وناقش الفريق أول محمد زكي عدداً من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذ مهامهم، وكيفية اتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات ومدى إتقانهم لها وفقاً لتخصصاتهم المختلفة.

وفي سياق متصل، التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عدداً من مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية، إذ نقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذى يبذله رجال المنطقة الجنوبية العسكرية لحماية الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي للدولة، مؤكّداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمنظومة الكفاءة القتالية والاستعداد القتالي للوحدات والتشكيلات.

وأدار الفريق أول محمد زكي حواراً مع رجال المنطقة الجنوبية العسكرية استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم وناقشهم فب كل ما يدور بأذهانهم حول مختلف الموضوعات، معرباً عن سعادته لما لمسه من فهم وإدراك صحيح لكل القضايا والأحداث الجارية على مختلف الأصعدة.

وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع التي تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة على مختلف المستويات، وإجراءات التحضير والتنظيم وتنسيق التعاون بين كافة العناصر المشاركة، كما فرض عددا من المواقف التعبوية المفاجئة للتأكّد من القدرة على اتخاذ القرار السليم أثنـاء سير العمليات.