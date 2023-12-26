عضو بـ«النواب»: توجيهات الرئيس بتطوير البحيرات يستهدف زيادة الثروة السمكية

أكد النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتطوير مناطق البحيرات وتوفير مراكب صيد للمواطنين للعمل وتحسين مستوى المعيشة يعكس إحساسه بالمواطن البسيط بتوفير احتياجاتهم الأساسية بالإضافة إلى زيادة الثروة السمكية.

وقال «نويصر» في بيان له، إن الرئيس السيسي يتابع كافة الأحداث الجارية وارتفاع الأسعار الذي يستغله بعض التجار ومنها ارتفاع أسعار الأسماك بشكل كبير، ولذلك وجه الحكومة بتطوير البحيرات لحل أزمة ارتفاع أسعار الأسماك.

تحسين الاقتصاد الوطني

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تعمل على توفير كافة احتياجات المواطنين الأساسية وتحسين مستوى المعيشة في كافة الخدمات اللازمة لهم، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي منذ توليه قيادة الدولة وهو يعمل على تحسين الاقتصاد الوطني من خلال إقامة مشروعات إنتاجية جديدة في مختلف المجالات مما يسهم في توفير فرص عمل للشباب، وتحسين مستوى المعيشة للمواطن البسيط وتوفير كافة الخدمات اللازمة له وظهر ذلك من خلال المبادرات الرئاسية المختلفة سواء الصحية أو التعليمية أو الاجتماعية.

تعظيم المكون الاقتصادي

ويشار إلى أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحكومة بالاستمرار في جهود تطوير جميع البحيرات على مستوى الجمهورية، وتعظيم المكون الاقتصادي في مشروعات التطوير من خلال تنظيم مراسي ومراكب للصيادين لزيادة الاستفادة من الثروة السمكية واستغلال المشروعات في توفير فرص العمل، مع استغلال المناطق المحيطة لتكوين تجمعات عمرانية ومراكز سياحية، بما يسهم في رفع مستويات المعيشة بتلك المناطق، مشدداً على أهمية استمرار الاعتماد على الشركات الوطنية، مع مراعاة المكون البيئي.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.