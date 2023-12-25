سفيرة البحرين لرئيس مجلس الشيوخ: مصر تزداد تقدما في عهد الرئيس السيسي 

التقى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، بمكتبه سفيرة البحرين بالقاهرة السيدة فوزية بنت عبد الله زينل.

مصر تزداد تقدما فى عهد الرئيس السيسي

ورحب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بالسفيرة البحرينية، متمنيا لها التوفيق في مهام عملها بمصر.

وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حرص المجلس على التعاون معها في سبيل دفع العلاقات «المصرية - البحرينية» إلى آفاق أرحب على مختلف المستويات، خاصة فى ظل العلاقات التاريخية بينهما وحرص القيادة السياسية في البلدين الشقيقين على ذلك.

ومن جانبها نقلت السفيرة البحرينية تحيات الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، وولي عهده الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى المستشار «عبد الرازق» وأعضاء المجلس، كما قدمت التهنئة بمناسبة فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية، مشيدة بما تشهده مصر في عهده من إنجازات تزداد يوما بعد يوم.

وأكدت السفيرة فوزية بنت عبد الله، أن العلاقات المصرية - البحرينية، ذات خصوصية، معربة عن تطلعها لدفع تلك العلاقات إلى مستويات جديدة في ظل التعاون المستمر من مؤسسات الدولتين لتحقيق مصالح شعبيهما.

حضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ؛ والسفير وليد شمس نائب مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية ومصطفى عبدالعزيز الخاجة مستشار السفارة البحرينية.