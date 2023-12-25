رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

سفيرة البحرين لرئيس مجلس الشيوخ: مصر تزداد تقدما في عهد الرئيس السيسي 

كتب:

ولاء نعمه الله
09:04 م | الإثنين 25 ديسمبر 2023
المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ خلال استقباله سفيرة البحرين

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ خلال استقباله سفيرة البحرين

التقى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، بمكتبه سفيرة البحرين بالقاهرة السيدة فوزية بنت عبد الله زينل.

مصر تزداد تقدما فى عهد الرئيس السيسي 

 ورحب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بالسفيرة البحرينية، متمنيا لها التوفيق في مهام عملها بمصر.

وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حرص المجلس على التعاون معها في سبيل دفع العلاقات «المصرية - البحرينية» إلى آفاق أرحب على مختلف المستويات، خاصة فى ظل العلاقات التاريخية بينهما وحرص القيادة السياسية في البلدين الشقيقين على ذلك.

ومن جانبها نقلت السفيرة البحرينية تحيات الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، وولي عهده الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى المستشار «عبد الرازق» وأعضاء المجلس، كما قدمت التهنئة بمناسبة فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية، مشيدة بما تشهده مصر في عهده من إنجازات تزداد يوما بعد يوم.

وأكدت السفيرة فوزية بنت عبد الله، أن العلاقات المصرية - البحرينية، ذات خصوصية، معربة عن تطلعها لدفع تلك العلاقات إلى مستويات جديدة في ظل التعاون المستمر من مؤسسات الدولتين لتحقيق مصالح شعبيهما.

حضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ؛ والسفير وليد شمس نائب مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية ومصطفى عبدالعزيز الخاجة مستشار السفارة البحرينية.

اقرأ المزيد:

ملك البحرين يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة

الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من ملك البحرين لبحث جهود وقف إطلاق النار في غزة

مدير «القومي للحوكمة» تبحث مع معهد الإدارة العامة في البحرين سبل التعاون 

رئيس هيئة الدواء: مصر تدعم جهود البحرين في تطوير نظامها الصحي

وزير الإنتاج الحربي يبحث التعاون مع مدير التصنيع الحربي في البحرين

راغب علامة يستأنف نشاطه الفني.. ويحيي حفل ليلة رأس السنة في البحرين

بالأعلام واللافتات.. توافد المصريين في البحرين على لجان الانتخابات الرئاسية
بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.