«المحاجر»: مشروع تحويل «شق الثعبان» إلى منطقة مصدرة للرخام يسير بخطى ثابتة

قال صابر إمبابي نائب رئيس شعبة المحاجر، إن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحويل منطقة شق الثعبان بالقاهرة، إلى واحدة من أهم المناطق الخاصة بصناعة وتصدير الرخام، مؤكدا أن المنطقة طُورت لتكون صناعية متكاملة.

مصر تمتلك العديد من الموارد والمميزات الطبيعية التي يمكن استغلالها

وأضاف نائب رئيس شعبة المحاجر، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «TeN»، أن مصر تمتلك العديد من الموارد الطبيعية، التي يمكن استغلالها لدعم الصناعة والتصدير، من بينها الرخام المصري، لأنه يتمتع بجودة عالية وأسعار تنافسية، مما يجعله مطلوباً في الأسواق العالمية.

مصر تصدّر الرخام إلى عدد كبير من دول العالم

وأوضح نائب رئيس شعبة المحاجر، أن صادرات الرخام المصرية تساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني، والدولة تقدم العديد من التسهيلات للمستثمرين لدعم هذا المجال، كما تعمل على تسويق الرخام المصري في الأسواق العالمية.