رئيس شعبة المحاجر والرخام: نؤيد الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة

أكد محمد عارف، رئيس شعبة المحاجر والرخام والجرانيت بغرفة القاهرة التجارية، تأييده الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وشدد في بيان، على دعمه الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية، التي شهدتها مصر في عهده.

وأوضح «عارف»، أن دعم وتأييد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، يأتي انطلاقا من الحفاظ على الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار 10 سنوات سابقة، في جميع قطاعات الدولة بشكل عام، التي قادها الرئيس منذ توليه المسؤولية في ظروف صعبة، وتحديات عظيمة، لم تتعرض لها الدولة المصرية في تاريخها المعاصر.

ولفت إلى أن مصر تحت قيادة الرئيس، وبتكاتف الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة، نجحت في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، وذلك جنبا إلى جنب مع تعزيز مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا، واجتماعيا، ودوليا، وعلى رأسها إعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية أمام العالم.

استكمال مسيرة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس

وأشار «عارف»، إلى أن تأييد ودعم الرئيس السيسي يأتي استكمالاً لمسيرة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس، وما قطعته مصر في طريقها نحو الجمهورية الجديدة وتوفير حياة كريمة للمصريين مع الحفاظ على المقدرات الوطنية ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف طوائفه.

واستند إلى برنامج إصلاحي شامل، لتثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية، وإحداث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة «مصر 2030»، التي شملت عدة محاور أساسية، على رأسها التعليم والصحة والطاقة والعدالة الاجتماعية، وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والسياسة الداخلية والخارجية والأمن القومي.