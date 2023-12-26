خطوات الحصول على رقم الجلوس من موقع ابن الهيثم بجامعة المنيا.. اعرف الرابط

يتطلع الكثير من طلاب جامعة المنيا لمعرفة أرقام الجلوس الخاصة بهم من خلال موقع ابن الهيثم، إذ يمكنهم الحصول على الرقم من خلال عدة خطوات نستعرضها في السطور التالية

أرقام الجلوس من موقع ابن الهيثم بجامعة المنيا

وأشارت جامعة المنيا إلى أنه يمكن للطلاب الحصول على رقم الجلوس الخاص بهم من خلال موقع ابن الهيثم الخاص بجامعة المنيا، من خلال رابط محدد من هنا من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على الرابط.

- اختيار خانة خدمات الطلاب

- إدخال اسم المستخدم

- إدخال الرقم السري الخاص بالطالب

- الحصول على رقم الجلوس.

ويمكن من خلال موقع ابن الهيثم الحصول على عدة خدمات أخرى وهي:

استخراج تقارير تفصيلية عن البيانات الشخصية والدراسية للطلاب

- اختيار وطباعة البطاقات الشخصية للطلاب مزودة بخاصية (BarCode)

توزيع أرقام جلوس طلاب سنة دراسية

- توزيع لجان امتحان سنة دراسية.

إعداد كشوف (توزيع الطلاب على اللجان

- توزيع المقررات على الطلاب

- رصد الدرجات لمقرر معين).

- إمكانية عرض المقررات والجداول الدراسية

- جداول الامتحانات على موقع الجامعة

- أداء كافة أعمال الكنترول بدءا من مرحلة إدخال البيانات

- تطبيق قواعد الرأفة آلياً وحتى طباعة النتائج.

- إعلان نتائج الطلاب على موقع الجامعة فور اعتمادها.

- تسجيل محاولات الدخول غير المشروع وأماكن الدخول وعدد المحاولات ووقت كل محاولة.