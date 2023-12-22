رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

جامعة المنيا: توفير فرع متنقل لخدمات البنك الأهلي المصرفية

كتب:

اسلام فهمي
03:24 م | الجمعة 22 ديسمبر 2023
حافلة متنقلة للبنك الأهلي بجامعة المنيا

حافلة متنقلة للبنك الأهلي بجامعة المنيا

أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، توفير فرع مميكن لحافلة متنقلة للبنك الأهلي المصري، اعتبارًا من الأحد المقبل، ولمدة شهر قابل للتجديد، أمام مبنى تكنولوجيا المعلومات يوميًا، وفي مواعيد العمل الرسمية، لحين الانتهاء من تجهيز فرع البنك الثابت داخل الحرم الجامعي، وذلك تحسينًا لجودة الخدمات المصرفية المقدمة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعة، وإتاحتها على نطاق أوسع وأكثر مرونة، حفاظاً على وقتهم وسلامتهم.

البنك الأهلي يخدم ملف التحول الرقمي 

وثمّن «فرحات» مجهودات البنك الأهلي، وإتاحته لهذا النموذج من فروعه داخل  الحرم الجامعي، بما يخدم ملف التحول الرقمي بها، ويفي باحتياجات منتسبيها.

ماكينة ATM داخل الفرع المتنقل 

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الفرع المتنقل سيضم ماكينة ATM ومنفذين لخدمة العملاء، للتسهيل على عملاء البنك سحب وإيداع الأموال بشكل إلكتروني.

اقرأ المزيد:

«آداب المنيا» تعلن أماكن امتحانات الفصل الدراسي الأول

«رياضة المنيا»: انطلاق قوافل تعليمية مجانية في ملوي ودير مواس

تحرير 156 مخالفة في حملات لإزالة الإشغالات بشوارع المنيا

محافظ المنيا يبحث الاستعداد لامتحانات نصف العام واحتفالات عيد الميلاد
بقلم اسلام فهمي