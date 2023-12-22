جامعة المنيا: توفير فرع متنقل لخدمات البنك الأهلي المصرفية

أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، توفير فرع مميكن لحافلة متنقلة للبنك الأهلي المصري، اعتبارًا من الأحد المقبل، ولمدة شهر قابل للتجديد، أمام مبنى تكنولوجيا المعلومات يوميًا، وفي مواعيد العمل الرسمية، لحين الانتهاء من تجهيز فرع البنك الثابت داخل الحرم الجامعي، وذلك تحسينًا لجودة الخدمات المصرفية المقدمة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعة، وإتاحتها على نطاق أوسع وأكثر مرونة، حفاظاً على وقتهم وسلامتهم.

البنك الأهلي يخدم ملف التحول الرقمي

وثمّن «فرحات» مجهودات البنك الأهلي، وإتاحته لهذا النموذج من فروعه داخل الحرم الجامعي، بما يخدم ملف التحول الرقمي بها، ويفي باحتياجات منتسبيها.

ماكينة ATM داخل الفرع المتنقل

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الفرع المتنقل سيضم ماكينة ATM ومنفذين لخدمة العملاء، للتسهيل على عملاء البنك سحب وإيداع الأموال بشكل إلكتروني.