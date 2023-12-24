تفاصيل المسرحيات التاريخية لإحياء التراث المصري القديم في جامعة المنيا

مسرحيات تاريخية لإحياء التراث المصري القديم، تساهم في تعريف الطلاب بتاريخ بلادهم وحضارته العريقة، انطلقت بكلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا، لتؤكد على أهمية دور الجامعات في نشر الوعي الثقافي بين الشباب.

مسرحيات تاريخية إحياءً للتراث المصري

وقدم طلاب الفرقة الثانية قسم إرشاد سياحي بكلية السياحة والفنادق في جامعة المنيا، مسرحيات تاريخية إحياءً للتراث المصري القديم، ضمن الأنشطة الثقافية التي تنظمها الكلية بهدف إحياء التراث التاريخي وربط الطلاب بالأحداث التاريخية وفهمها فهما صحيحا.

وتضمنت المسرحيات التي نفذها مجموعة من الطلاب بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة والإعلام بكلية السياحة والفنادق تحت رعاية الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، مجموعة من المشاهد التاريخية من الحضارة المصرية القديمة، مثل بناء الأهرامات ونشأة الدولة الفرعونية وحكم الملكة حتشبسوت.

تنمية مهارات الطلاب وزيادة وعيهم

وأشادت الدكتورة سماح عبدالرحمن محمود، عميدة كلية السياحة والفنادق، بالجهود التي بذلها الطلاب في إعداد المسرحيات، مؤكدة أن هذه الأنشطة تساهم في تنمية مهارات الطلاب وزيادة وعيهم بالتراث المصري.

وقدمت عميدة كلية السياحة والفنادق في جامعة المنيا الشكر والتقدير لطلاب الفرقة الثانية قسم الإرشاد السياحي، والدكتور أحمد أبو المجد، رئيس القسم، والدكتورة جهاد علي، المدرس بالقسم، على جهودهم في تنفيذ المسرحيات التاريخية لإحياء التراث المصري.