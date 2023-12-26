مدير «المساحة بالجيزة»: للمواطن الحق في التعويض قبل الخروج من منزله بـ3 أشهر

قال ياسر محمود مدير إدارة المساحة بالجيزة، إنَّ كل من وجه لنا انتقادات من أعضاء لجنة الإدارة المحلية نتفهمها جيدًا، مضيفًا أنَّ القانون والدستور نص على حق المواطن في الحصول على التعويض قبل أن يخرج من منزله بـ3 أشهر، ولكن كامل الاعتماد لا نحصل عليه، والصرف يتمّ على مراحل، قد تصل إلى 4 أشهر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب محمد وفيق، وكيل اللجنة، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، بشأن تأخر صرف التعويضات للمواطنين نتيجة نزع ملكيتهم للمنفعة العامة وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020.

اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

وتابع أنَّ التقدير الإجمالي الاستشاري لإزالات محور الفريق كمال عامر، يصل إلى مليار و840 مليون جنيه، مشددًا على أنَّ الأموال لا تتوفر دفعة واحدة، يوجد لدينا عجز رهيب، ولكن علينا البحث عن حلول بديلة، وبالفعل عملنا على انتداب العديد من القيادات والفرق من رؤساء اللجان والفنيين لتسريع وتيرة الصرف، مبينًا أنَّ المواطن يحصل على فوائد الأموال من إيداع الأموال وحتى الصرف.