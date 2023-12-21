غلق كلي لمحور الفريق كمال عامر في الجيزة للقادم من اتجاه المنيب

أعلنت محافظة الجيزة غلق كلي لمحور الفريق كمال عامر للقادم من الطريق الدائري، وذلك في إطار خطة المحافظة بالتنسيق مع مختلف الأجهزة والجهات المعنية، لتنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير وصيانة الطرق والمحاور والكباري.

تنفيذ أعمال على محور الفريق كمال عامر

وتنفذ الشركة القائمة على أعمال محور الفريق كمال عامر أعمال اختبار أحمال المحور بالاتجاه القادم من الطريق الدائري «محور المنيب» اتجاه الطريق الدائري «القوس الغربي»، تحديدا المنطقة المحصورة بين شارع الأهرام ومحطة مترو فيصل.

وأشار إلى أن الامر سيستلزم تنفيذ غلق كلي بالاتجاه المذكور لمدة يومين على النحو التالي:

يوم الجمعة الموافق 22/ 12/ 2023 ابتداء من الساعة 1 صباحا، وحتى الـ6 صباحا.

يوم السبت الموافق 23/ 12/ 2023 ابتداء من الساعة 1 صباحا وحتى الـ5 صباحا.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسئولى الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة القائمة على الأعمال بإتخاذ مايلزم نحو إرشاد قائدي المركبات بمحيط الأعمال، وتيسير حركة المرور مع مراعاة التوقيتات المعلنة للإنتهاء من الأعمال وعودة حركة المرور أعلى المحور لطبيعتها فور الإنتهاء.

وكلف محافظ الجيزة رؤساء أحياء جنوب الجيزة وبولاق الدكرور بالمتابعة الميدانية للأعمال، والتعاون مع الشركة المنفذة لإزالة أي معوقات.

وقامت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الشركة المنفذة بنشر اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين وتعيين الخدمات المرورية لتسيير الحركة المرورية.