ضبط 22.5 كيلو «حشيش» مع تاجري مخدرات في الجيزة
كتب:
محمد بركات
01:13 م | الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
صورة أرشيفية
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تاجري مخدرات بتهمة الترويج لمخدر الحشيش بالجيزة، وذلك بعد أن ضبطت بحوزتهما كمية كبيرة من المخدرات تقدر قيمتها بمليون و600 ألف جنيه.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية، أنَّه تمّ ضبط المتهمين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش تزن 22.5 كيلوجرام.
وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وأنهما خططا لتوزيع المخدرات على عملائهما في أنحاء متفرقة من محافظة الجيزة.