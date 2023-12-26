رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

ضبط 22.5 كيلو «حشيش» مع تاجري مخدرات في الجيزة

كتب:

محمد بركات
01:13 م | الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تاجري مخدرات بتهمة الترويج لمخدر الحشيش بالجيزة، وذلك بعد أن ضبطت بحوزتهما كمية كبيرة من المخدرات تقدر قيمتها بمليون و600 ألف جنيه.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية، أنَّه تمّ ضبط المتهمين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش تزن 22.5 كيلوجرام.

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وأنهما خططا لتوزيع المخدرات على عملائهما في أنحاء متفرقة من محافظة الجيزة.

اقرأ المزيد:

ضبط كمية كبيرة من الحشيش بـ3 ملايين جنيه في الإسكندرية ومطروح

ضبط سائقين بحوزتهما 6 كيلوجرامات من مخدر الحشيش في القاهرة

ضبط 234 طربة لمخدر الحشيش بحوزة سائق بالجيزة

ضبط 250 طربة من مخدر الحشيش بحوزة عاطلين في الدقهلية
بقلم محمد بركات