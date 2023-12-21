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ضبط كمية كبيرة من الحشيش بـ3 ملايين جنيه في الإسكندرية ومطروح

كتب:

محمد بركات
01:18 م | الخميس 21 ديسمبر 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط اثنين من العناصر الإجرامية تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش، وترويجه على عملائهما بنطاق محافظتي الإسكندرية ومطروح.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهما على النحو التالي:

تمكنت مديرية أمن الإسكندرية من ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وبحوزته عدد 230 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 23 كيلو جرام.

وتمكنت مديرية أمن مطروح من ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته عدد 151 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 15,250 كيلو جرام.

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ2 ملايين و667 ألف جينه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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