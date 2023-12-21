ضبط كمية كبيرة من الحشيش بـ3 ملايين جنيه في الإسكندرية ومطروح

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط اثنين من العناصر الإجرامية تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش، وترويجه على عملائهما بنطاق محافظتي الإسكندرية ومطروح.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهما على النحو التالي:

تمكنت مديرية أمن الإسكندرية من ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وبحوزته عدد 230 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 23 كيلو جرام.

وتمكنت مديرية أمن مطروح من ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته عدد 151 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 15,250 كيلو جرام.

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ2 ملايين و667 ألف جينه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.