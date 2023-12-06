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ضبط 250 طربة من مخدر الحشيش بحوزة عاطلين في الدقهلية

كتب:

محمد بركات
12:02 م | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، نشاط عاطلين لهما معلومات جنائية تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، مُتخذان من دائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة مركز شرطة المنصورة وبحوزتهما 250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلوجراما.

بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و800 ألف جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

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